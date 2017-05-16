 هنا شروط شروط استلام الأدوية النفسية من الصيدليات | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هجريا, الموافق 16 مايو 2017 ميلاديا

هنا شروط شروط استلام الأدوية النفسية من الصيدليات

هنا شروط شروط استلام الأدوية النفسية من الصيدليات
فيفاء أون لاين - متابعة

ألزمت وزارة الصحة الصيدليات الخاصة بشروط محددة لصرف الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية لمرضى العيادات الخاصة الذين لا يستطيعون استلام الأدوية من الصيدلية بأنفسهم.

وتضمنت شروط صرف أدوية الأمراض النفسية، وفقاً لـ”الوطن”، أن يكون المستلم أحد الأبوين أوالأبناء، أو أحد الإخوة أو أحد الأزواج بالنسبة للنساء، على أن يثبت مستلم الدواء قرابته بتقديم هويته الشخصية عند تسلم الدواء، بجانب إقرار موقع من المريض والمنشأة التي صرف منها الدواء بأنه سيتسلم الدواء بدلاً عنه.

وأوضح مستشار الطب بمجمع الأمل الدكتور أحمد حافظ، أن هناك أدوية نفسية لا بد من التدقيق قبل صرفها، حيث يجب أن تكون الوصفة الطبية من 3 نسخ ومختومة من الطبيب المعالج، وألا يتجاوز تاريخ إصدار الوصفة 15 يوماً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة حددت ما بين 3 إلى 4 صيدليات في كل منطقة لصرف الأدوية النفسية.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*