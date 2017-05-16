50 ألف ريال مكافئة لمن يبلغ عن مخالف لنظام الإقامة والعمل

كشف مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، عن مكافآت مالية تصل لـ50 ألف ريال لمن يبلغ عن مخالف لنظام الإقامة والعمل، محذراً من التستر على العمالة المخالفة، ومؤكداً أن من يتستر على مخالف سينال أقصى عقوبة.

ودعا اللواء الغامدي، خلال لقاء عقده بالباحة ضم مدير شرطة الباحة ومحافظي محافظات المنطقة وعدداً من المسؤولين وشيوخ وأعيان المنطقة، إلى عدم إيواء وتسكين أو التواطؤ مع المخالفين لخطورة تواجدهم من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة التخلص من جميع المخالفين.

وكانت حملة “وطن بلا مخالف” قد أسفرت، وفقاً لـ”المدينة”، عن تصحيح أوضاع ما لا يقل عن 1350 مخالفاً في منطقة الباحة، وتخصيص 30 شركة لتشغيل العمالة في المنطقة بطرق نظامية وبتكلفة أقل.