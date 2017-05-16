تحذير من خطر “الحمى الصفراء”

حذر مقال في نيويورك تايمز من الخطر الذي يمثله مرض الحمى الصفراء، وشدد على أهمية الاستعداد له عبر التطعيم والتوعية.

وكتب سيث بيركليماي في الصحيفة اليوم الثلاثاء أن مرض الحمى الصفراء يسببه فيروس ينتشر بسرعة مثل فيروس زيكا، والذي له أعراض قد تكون مروعة مثل إيبولا.

وينتقل الفيروس عبر بعض أنواع البعوض، ويصاب ما يصل إلى 15% من الذين تصيبهم العدوى بأمراض خطيرة مع أعراض تشمل القيء الأسود والنزيف من الأنف والفم والعينين.

وأضاف الكاتب أن نصف المرضى الذين يصابون بأعراض حادة يموتون، مشيرا إلى أن المرض تسبب في موت ثلاثين ألف شخص في 2013.

وتحدث الكاتب عن تفشي المرض حاليا في البرازيل، وما يشكله ذلك من تهديد، حيث تم تسجيل 715 حالة مؤكدة و240 وفاة.

وقال إنه صحيح أنه لا يوجد علاج شاف للمرض -باستثناء دعم المريض- لكن هناك تطعيم فعال له. ودعا الكاتب إلى التركيز على الوقاية عبر التطعيم والتوعية بالمرض وأعراضه، ومكافحة البعوض.