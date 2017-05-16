مقتل أفريقي طعناً في جدة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي انه بتاريخ 1438/8/20 تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغًا مفاده العثور على شخص بداخل شقته ، انتقل المختصون والجهات الأخرى ذات العلاقة لموقع الحادثة، واتضح أن المجني عليه من جنسية افريقية تعرض للطعن بآلة حاده ممادى لوفاته من قبل أحد الاشخاص ، تم نقل الجثمان للمستشفى ، وبعون من الله وتوفيقه تم تحديد هوية المتهم وضبطه من قبل الدوريات السرية بدوريات الامن بمحافظة جدة واتضح أنه من جنسية افريقية في العقد الثالث من العمر تم ايقافه ، وسيتم إحالته للهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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