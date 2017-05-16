ضمن بطولة الشرطة التي اختتمت في لبنان أخضر قوى الأمن يخطف ذهبية رماية الدقة في العربية

حقق المنتخب السعودي لقوى الأمن الداخلي انجازا جديداً للرياضة السعودية والقطاع الأمني في بطولة الشرطة العربية للرماية التكتيكية التي أقيمت مؤخراً في لبنان، بحصوله على المركز الأول في رماية الدقة عن طريق اللاعب عبدالرحمن الوعيل وحل في المركز الثاني (فرق) من أصل 17 دولة مشاركة في البطولة

وقدم المنتخب السعودي أداءً عالياً توجه بالانجاز الذي سيضاف إلى انجازات الوطن / وعُزف السلام الملكي السعودي أثناء حفل الختام وقد قام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان بتتويج الابطال، بحضور عدد من مسئولي القيادات الأمنية والرياضية العربية.

من جهته ثـمن أعضاء البعثة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يكون دائماً خلف هذه الإنجازات المتواصلة.

وقدمت البعثة هذا الإنجاز الجديد هدية للأمير محمد بن نايف، واعدين بمضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة التي تجير للوطن بعد توفيق الله , وكذلك تقديم الشكر لمعالي مدير الأمن العام رئيس الإتحاد السعودي للرماية على ما وجده الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي من تعاون في هذا الجانب الذي أثـمر عن تحقيق هذه الانجازات على المستوى العربي.