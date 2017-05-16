الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد إسكان الريث ويشرف حفل أهالي المحافظة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، مشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي في الريث بالمنطقة ، وذلك في مستهل جولته التفقدية التي قام بها للمحافظة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آمير منطقة جازان.

واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة لشرح مفصل عن المشروع الذي يشمل ” ٥٥” وحدة سكنية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من “٢٠” مليون ريال ، مطلعا سموه على نموذج من الوحدات السكنية والموافق الخدمية المساندة بالمشروع والتي تتضمن مسجدا ومركزا اجتماعيا وثقافيا ومركزا للتدريب والتأهيل.

كما شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم حفل أهالي محافظة الريث بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة وذلك بساحة الاحتفالات بالمحافظة.

وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الشيخ مغدي بن جابر الريثي رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسمو نائب أمير المنطقة معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب.

واستعرض ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات معرباً عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان نظير اهتمام سموه بالمحافظة التي تحتضن العديد من المواقع السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف الزوار والسياح على مدار العام.

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية وشاهد سمو نائب أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ بالمحافظة في مجالات الطرق والمياه والصحة والتعليم والكهرباء والبلديات وغيرها المشروعات.

بعدها ألقى الأمير محمد بن عبدالعزيز كلمة رفع خلالها أسمى آيات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير المنطقة ، سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق لأداء عمله على الوجه المطلوب وبما يحقق تطلعات القيادة ويرضي آمال أهالي جازان.

ونوه سموه بما تشهده المنطقة من برامج التطوير والتنمية والمنجزات التي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة وبالمتابعة المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وأشاد ببطولات جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي ، سائلاً الله عز وجل أن ينصرهم ويسدد رميهم.

وفي ختام الحفل تسلم سمو نائب أمير جازان هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.

حضر الجولة وحفل الأهالي أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشائع ومدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، ومحافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن وعدد من المسؤولين والمشايخ بالمنطقة.