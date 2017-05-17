“instagram” تضيف لكاميرتها فلاتر مشابهة لـ “Snapchat”

“Facebook” تدخل مؤثرات على كاميرا “instgram” مشابهة لـ “Snapchat”

زودت شركة فيسبوك كاميرا موقع انستجرام التابع لها بمؤثرات تضاف إلى صور الوجوه لتضيف خاصية أخرى.

وسيتمكن مستخدمو انستجرام الآن من الاختيار بين ثماني مؤثرات منها أذنا حيوان الكوالا اللتان تتحركان وكذلك معادلات رياضية لتضفي تأثيرات مضحكة على الصور ومقاطع الفيديو.

وتشمل الخصائص الأخرى إمكانية إعادة مقاطع الفيديو إلى الوراء وهو ما سيسمح للمستخدمين بتشغيلها بطريقة معكوسة.

«إنستجرام» يضيف فلاتر مشابهة لـ «سنابشات»

زودت شركة فيسبوك كاميرا موقع إنستجرام التابع لها بمؤثرات تضاف إلى صور الوجوه لتضيف خاصية أخرى على غرار تلك التي يوفرها منافسه سنابشات.

وسيتمكن مستخدمو إنستجرام الآن من الاختيار بين ثماني مؤثرات منها أذنا حيوان الكوالا اللتان تتحركان وكذلك معادلات رياضية لتضفي تأثيرات مضحكة على الصور ومقاطع الفيديو، وتشمل الخصائص الأخرى إمكانية إعادة مقاطع الفيديو إلى الوراء وهو ما سيسمح للمستخدمين بتشغيلها بطريقة معكوسة.

وتسعى فيسبوك لتحسين الكاميرا للتغلب على الخصائص التي وفرها سنابشات مثل الرسائل التي تختفي بعد قراءتها والمؤثرات التي تضاف للوجوه وتحظى بإقبال كبير من المستخدمين دون سن العشرين.

وكانت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم أضافت بالفعل مجموعة من الخصائص على غرار سنابشات منها إمكانية أن يقوم المستخدمون بتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة.