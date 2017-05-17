تدشين موقع القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأربع لغات

أطلق الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 – 25 شعبان 1438ه الموافق 20-21 مايو 2017، وذلك باللغات : العربية ، الإنحليزية، الفرنسية، والروسية ( http://riyadhsummit2017.org).

ويتضمن الموقع العديد من المعلومات التي تتحدث عن تفاصيل القمة السعودية الأمريكية، وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمريكية ، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، وأهميتها في تعزير الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية الراسخة والعميقة والتعاون السياسي

والثقافي البنّاء، فضلا عن توحيد الرؤى نحو محاربة الإرهاب، والدور الذي تضطلع به الممملكة في ذلك الجانب.

كما يضم الموقع معلومات عن المملكة العربية السعودية من الناحية التاريخية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والجغرافية مصحوبة بصور فوتوغرافية، إلى جانب معلومات عن عدد من الفعاليات مثل : ملتقى مغردون، وافتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف،

ومعرض المملكة الموازي، والمنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين.

ويضم الموقع كذلك عددًا من الخدمات الإلكترونية المقدمة للإعلاميين من بيانات ومعلومات صحفية نصية تحدث على مدار الساعة بعد إنطلاق القمة، وانفوجرافيك، إضافة إلى خدمة التسجيل عبر الموقع الذي يتوافق مع الأجهزة الكفية واللوحية.

واطلق بالتزامن مع الموقع الإلكتروني للقمة خدمات البث الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي : تويتر، فيسبوك، انستجرام، سناب شات.

وتستضيف المملكة قادة من مختلف دول العالم الإسلامي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب للاجتماع في هذا الحدث التاريخي المهم في 20 -21 مايو 2017، برؤية واحدة، هي “سوية نحقق النجاح” لتجديد الالتزام المشترك نحو الأمن العالمي، والشراكات الاقتصادية الراسخة والعميقة، والتعاون السياسي والثقافي البنَّاء.

وذلك من خلال عقد ثلاثة مؤتمرات، وهي قمم رئيسية: قمة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.. حيث ستعزز العلاقات التاريخية في هذه المؤتمرات من خلال الجهود المشتركة من التسامح والتعاون، والأسس التي وُضعت لانطلاقة جديدة واعدة بمستقبل مشرق للجميع.