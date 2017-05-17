الجوازات .. هذا ما تبقى من المهلة المحددة لمغادرة المخالفين

دعت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل إلى سرعة الاستفادة من الأيام المتبقية للمهلة المعلنة والإعفاءات الممنوحة لهم وسرعة مغادرة المملكة.

أوضحت الجوازات أن المهلة المحددة لحملة “وطن بلا مخالف” التي تتيح للمخالفين الاستفادة من الإعفاءات ومغادرة السعودية من تلقاء أنفسهم، هي 90 يومًا، بدأت في 1 من شهر رجب الماضي وتنتهي مع نهاية شهر رمضان المقبل.

وحثت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة مراجعة مواقع الاستقبال المهيأة في إدارات الجوازات بجميع مناطق ومحافظات المملكة؛ لإنهاء إجراءات سفرهم، وقالت أمس (الثلاثاء)، إنه تبقى 41 يوماً على انتهاء المهلة المحددة لمغادرة المخالفين.