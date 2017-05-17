هنا توقعات باحث فلكي لغرة رمضان وعدد أيامه

توقع الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن تكون غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 مايو؛ حيث سيكون شهر شعبان مكتملاً، مرجحاً أن يكون رمضان 29 يوماً.

وأوضح الزعاق أن الشمس والقمر سيكونان على خط سماوي واحد أثناء مغيب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة، وسيغيب القمر قبل الشمس لتكون رؤية هلال شهر رمضان مستحيلة ليلة الجمعة، وبالتالي يصبح شعبان 30 يوماً والسبت غرة رمضان.

وأضاف أن التوقعات والحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان لن يكون مكتملاً وسيكون 29 يوماً فقط، بمعنى أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 25 يونيو.