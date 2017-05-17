هكذا .. تكشف العروض التجارية الوهمية قبل رمضان!

أكد أمين عام جمعية حماية المستهلك، الدكتور عبدالرحمن القحطاني، تعليقًا على العروض الوهمية في فترة ما قبل رمضان، أن هناك نوعين من التخفيضات في السوق السعودي حقيقية ووهمية، والتخفيضات الحقيقية لها عدة اعتبارات نتيجة قرب انتهاء صلاحية المنتج وبالتالي الشركة تريد تصريف هذا المنتج.

وأضاف القحطاني، في تصريحات إلى برنامج أستوديو الإخبارية، أن التخفيضات الوهمية لها جانب كبير في السوق السعودي، ويجب على المستهلك أن يكون لديه الوعي الكامل لتفادي مثل هذه العروض، ويمكن تمييز بعض المنتجات من خلال جودتها بالنظر ولا يحتاج خبرة كبيرة.