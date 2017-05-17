15 مشاركاً من حرس الحدود يتدربون على صيانة الألياف البصرية بتقنية جازان

اختتم بالكلية التقنية بجازان مساء أمس، دورة تشغيل وصيانة الألياف البصرية للأنظمة الإلكترونية التي شارك فيها 15 متدربًا من منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان .

وهدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام, إلى تنمية معارف في مجال الألياف البصرية لتمكينهم من التعامل مع الأجهزة الحديثة والمتطورة في مجال الاتصالات، بما يحقق الكفاءة والفعالية العالية التي تسهم في رفع مستوى الإنتاجية للأفراد ليتمكنوا من أداء المهام المكلفين بها بجودة عالية وللفئات الوظيفية كافة.

وأكد عميد الكلية التقنية بجازان موسى بن حمد الأمير, حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إقامة البرامج الهادفة للقطاع العسكري والقطاع المدني لتطويرهم وتأهيلهم لخدمة الوطن، داعياً إلى الاستفادة من مثل هذه البرامج التدريبية التي تمثل أحد الركائز الفاعلة في عملية التأهيل المستمر لمواكبة المستجدات الحديثة التي تعنى بالارتقاء وجودة العمل .

وأشار إلى أن الدورة جاءت ضمن برامج تخصصية متوالية تنفذها الكلية من خلال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية، التي ينفذها مدربون معتمدون من الكلية, معرباً عن شكره للتعاون المثمر بين الكلية وقيادة حرس الحدود وجهودها الواضحة والملموسة في تطوير منسوبيها .

وفي ختام الدورة جرى تكريم المشاركين .

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