بلدية فيفاء تواصل جهودها في فتح الطرق وإزالة الانهيارات وتباشر 30 بلاغاً

تواصل بلدية محافظة فيفاء بجهود مكثفة لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ أيام , حيث باشرت البلدية حتى اليوم الأربعاء 30 بلاغا في انهيارات وانقطاع للطرق خلال موجة الأمطار الحالية إضافة القيام بأعمال تنظيف الشوارع من مخلفات الأمطار وبعض الانهيارات الجزئية وإصلاح أعطال الإنارة وشفط مستنقعات المياه , حيث سخرت البلدية إمكانياتها من خلال تشكيل فريق طوارئ يعمل بشكل متواصل على مدار الساعة لفتح الطرق التي شهدت انهيارات كلية وجزئية وتضرر بعضها من تساقط الأحجار والأتربة وتكون مستنقعات المياه وانقطاع في إنارة الشوارع . وأوضح رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن غرفة العمليات تلقت حتى اليوم الأربعاء 30 بلاغا عن وجود انهيارات كلية وجزئية في الطرق الرئيسية والفرعية وانجراف الأتربة والأحجار , وتم قفل جميع تلك البلاغات من هذه البلاغات انهيار بطريق فرعي بخط 8 وانهيار بطريق الخسافي الشرقي الاعلى بطريق الحزام , وانهيار بطريق الظلمي , وكذلك انهيار بطريق متفرع من الشارع العام يخدم مدارس البنات بالعدوين , وكذلك انهيارات بطريق العمامي , وانزلاق صخري بطريق 8 نتج عنه انقطاع للطريق جزئي , وانهيار بطريق العمامي نتج عنه انقطاع تام للطريق , وانهيار بطريق الحزام وكذلك طريق الظلمي وطريق العبسيه , وانهيار مقابل بوابة الطوارئ بمستشفى فيفاء العام نتج عنه انقطاع الطريق تماما وسقوط عدد 2 من أعمدة الإنارة وترنس كهرباء حيث تم فتح الطريق ونقل الأعمدة الآيلة للسقوط بالتنسيق مع شركة الكهرباء , كما تم رفع انهيارات وأتربة من طريق 8 نتج عنها عرقله للسير وكذلك ترحيل أتربة بمواقف الرعاية الصحية بنيد الضالع , وبانقطاع الطريق الموصل لمدارس وادي الجوة والمنازل المجاورة له وتم مسح الطريق . كما باشرت البلدية أيضا بلاغ عن انزلاق صخري بطريق المخشمي نتج عنه قفل الطريق تماما وبلاغ آخر عن انهيار نتج عنه انقطاع جزئي لطريق الشرقي الأعلى , وبلاغ عن انقطاع لطريق العويده الطريق المؤدي إلى مدرسة العدوين الابتدائية و المتوسطة للبنات , وكذلك تم مسح طريق الغالة , وإنهيار صخري بجانب استراحة منتزه الحسينة , وباشرت المعدات أيضا انهيار صخور في طريق 8 وانهيار قطع الطريق بطريق ذراع أل يحيى طرق الفرع وتم فتح الطريق , تساقط أتربة وأحجار بخط بردان وكذلك طريق ذبوب . وأضاف رئيس البلدية أن المعدات قامت أيضا برفع الانهيارات الصخرية والأتربة من عدة مواقع منها بجوار مدرسة تحفيظ القرآن ونيد الدارة ونيد الضالع بجوار وكذلك قام فريق العمل بفتح قنوات المياه التي قفلت من جراء الأمطار التي أسهمت في حجز المياه بالطريق وعرقلت سير المركبات , كما تواصل البلدية أيضا عملية كنس الطرق وتنظيفها من مخلفات الأمطار من الأتربة والأحجار وشفط المستنقعات المائية التي تكونت في الشوارع .

مؤكدا رئيس البلدية أنه ولله الحمد لم يتضرر أحد جراء هذا الانهيارات سواء في الأرواح أو الممتلكات كالسيارات والمنازل .