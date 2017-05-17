بالصور .. هذه معاناة أهالي “وادي قصي” ببلغازي مع الطُرق

ناشد اهالي قرى وادي قصي ببلغازي المسؤولين ببلدية العيدابي وفرع إدارة الطرق بالمنطقة بالنظر لأوضاعهم الصعبة التي يعيشونها من جراء انقطاع الطرق المؤدية الى منازلهم والتي هي في الأصل وديان تجري بها السيول اثناء الأمطار وتجعلهم يعيشون في عزلة عن كل ما يخدمهم من مستشفيات وأسواق وغيرها ، لتبدأ معاناتهم في محاولة اعادتها بأيديهم وبطرق بدائية .

يذكر أن هذا الإهمال قد اضطر الكثير من السكان للنزوح من منازلهم وترك بلادهم وأملاكهم .

من جهتهِ قال المواطن سليمان احمد الثوابي الغزواني لـ (فيفاء أون لاين) نحمد الله ونشكره فنحن نفرح بالأمطار الا ان معاناتنا تستمر مع السيول التي تجرف طرقنا مما يؤدي الى فتح الخط من الوادي على حسابنا الشخصي ، وأضاف ان هذه المعاناة مستمرة من أعوام .

وناشد الثوابي إدارة الطرق وبلدية العيدابي أداء واجبهم وتقديم الخدمة الموكلة اليهم وأردف قائلاً : نحتاج الى التواصل شأننا شأن أي محافظة أو قرية ، ونحتاج الى أن ينظر الى وضعنا حيث ان الظروف قد اجبرتنا على استخدام الوديان بأعتبارها ممهدة من جراء السيول مع مافي ذلك من مخاطر.