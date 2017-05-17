الشيخ يحي بن عيدان السلماني وعريفة آل وشاح يشكرون من شاركهم وواساهم في فقيديهم

تلقت ” فيفاء أون لاين” رسالة من شيخ قبيلة آل سلمان وعريفة آل وشاح بمحافظة فيفاء . هذا نصها ..

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل : (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) .

إلي كل من شاركنا مصابنا بفقد أبنينا / عبدالله يحي عيدان وسلطان جبران حسن ….

شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعائكم ولا أراكم مكروه فيمن تحبون.

كما نشكركل من واسانا في عزائنا سواء من خلال “فيفاء أون لاين ” أو الرسائل أو بالاتصال أو بالحضور للجنازة أو بالحضور في العزاء ,فقد كانت لتعزيتكم أبلغ الأثر في نفوسنا فجزاكم الله خير الجزاء وأجزل لكم الأجر و المثوبة ولا أراكم مكروه …..

كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن ينقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن يبدلهم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم , وغفر الله لهما ولنا ولكم ولجميع أموات المسلمين انه سميع مجيب.

الشيخ /يحي بن عيدان بن سالم السلماني

الشيخ/ جبران بن حسن بن علي السلماني