بيان الشركة السعودية للكهرباء حول بعض الأعطال في الخدمة الكهربائية في محايل عسير

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها ملتزمة بتقديم خدمة كهربائية موثوقة، وبأعلى معايير الأمن والسلامة لمشتركيها، مشيرة إلى حرصها على مواصلة كافة الجهود التي من شأنها دعم موثوقية الخدمة ومواجهة أي أعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية من رياح وأمطار وعواصف.

وبينت الشركة أن الأمطار الغزيرة والسيول والعواصف الرعدية التي تعرضت لها مراكز وقرى محايل عسير خلال الفترة الماضية أدت إلى حدوث بعض الأعطال الجزئية، وتأثر الخدمة لدى عدد محدود من المشتركين، مؤكدة أنه تم خلال تلك الفترة استنفار كامل الفرق الفنية بجميع المواقع، لسرعة التعامل مع تلك الأعطال وإعادة الخدمة للمشتركين.

وعبرت الشركة عن اعتذارها لمثل هذه الأعطال المحدودة الخارجة عن إرادتها، مؤكدة أن فرق الطوارئ والصيانة كانت على أعلى مستوى من الجاهزية خلال تلك الفترة، وهو ما ساهم في سرعة التعامل معها، بالرغم من صعوبة التنقل بسبب السيول والأمطار الغزيرة، والتي أدت إلى تأخر الوصول إلى بعض المواقع بعد تحذيرات من الدفاع المدني من خطورة جريان الأودية على سلامة الفرق الفنية.

وأشارت “السعودية للكهرباء” إلى أن المشاريع الكهربائية وبرامج الصيانة التي تم تنفيذها قبل دخول فصل الصيف وموسم الأمطار ساهمت في دعم موثوقية الخدمة الكهربائية في مواجهة الأحوال الجوية المتقلبة والامطار والعواصف الشديدة، خاصة وأنها قامت بتنفيذ مشاريع إحلال للعديد من الشبكات الكهربائية الواقعة بالقرب من مجاري السيول ونقلها إلى مواقع أمنة.

وشددت على استمرارها في تنفيذ خطط تطوير النظام الكهربائي بمنطقة تهامة بالكامل، وفي محافظات محايل عسير ورجال المع وبارق والمجاردة، بإنشاء العديد من المحطات الكهربائية، مثل محطة خميس البحر، ومحطة الشعبين، والتي دخلت الخدمة مؤخراً لدعم المنظومة الكهربائية بالمنطقة؛ فيما يجري العمل بمشروعي محطة بارق ومحطة وسط محايل، للمزيد من تعزيز موثوقية الخدمة لدى جميع المشتركين.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بضرورة إتباع المواصفات المعتمدة للبناء وتركيب اللوحات المعدنية بشكل جيد، خاصة وأن العواصف والرياح الشديدة تسببت في تطاير بعض اللوحات والحوائط المعدنية وسقوطها على الشبكة الكهربائية، مما أدى إلى تضررها وانقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين.