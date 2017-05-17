الإعلامي عادل البريه مشرفاً عاماً على القناة الثقافية

تم تكليف الإعلامي الأستاذ / عادل بن سالم البريه مشرفاً عاماً على القناة الثقافية وكان البريه نائباً لمدير عام القناة الثقافية ، كما ساهم في العمل بالقناة الثقافية منذ إطلاقها عام 1431 هـ وأسس عدد من الإدارات الرئيسية بها ومنها ( التنسيق – المكتبة – الرقابة ) وهو ممن ساهموا في إطلاق وبث قناة الحج الناطقة باللغة الفارسية ( خلال العامين الماضيين )، و أشرف على التغطية الإعلامية للأيام الثقافية السعودية في الخارج وترأس عدد من الوفود التلفزيونية لتغطية بعض المناسبات الوطنية في الداخل والخارج منها الإشراف على اللجنة الإعلامية الموحدة لقنوات التلفزيون السعودي لتغطية فعاليات مهرجان الجنادرية لعام 1438هـ معرض الرياض الدولي للكتاب ، معرض روائع آثار المملكة الذي جاب عدد من دول العالم ، مهرجان سوق عكاظ لعدد من المواسم ، وغيرها ،وشغل أيضاً عدة مواقع داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون آخرها نائب مدير عام القناة الثقافية وقبلها مساعداً للمشرف العام على القناة الثقافية منذ 5 سنوات ومديراً لإدارة البث ومشرفاً على فترة التنسيق المسائية بقناة الرياضية ومشرف النشاط المسرحي بجامعة الملك سعود في وقت سابق،ويعد عادل البريه من الكفاءات النشطة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ويعرف بجهوده الواضحة في مشاركات الهيئة في المناسبات الإعلامية الإقليمية والعربية ومنها مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ، مهرجان إتحاد إذاعات الدول العربية في تونس مهرجان الإعلامي العربي في عمان بالأردن وغيرها .

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