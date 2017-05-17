دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان تحبط تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات

تصدت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خلال قيامها بمهامها الأمنية لعمليات تهريب كميات الأسلحة والذخائر والمخدرات، ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بعدة مواقع مختلفة، خلال الثلاثين يوم الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، إنه أثناء قيام دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان بحملات أمنية واسعة خلال الثلاثين يوم الماضية، تمكنت من خلالها من القبض ٩٥٧ متسلل و ٢٤٠ مخالف لنظام الاقامة والعمل كما متابعة مجموعة من المهربين قادمين من الشريط الحدودي وضبط ١٠١ مسدس نوع ربع و١٠١ مخزن لنفس السلاح و٨٦٣٩ طلقة حية متنوعة و ٦١ مهرب في قضايا مختلفة، مبينا إلى أنه الدوريات ضبطت ٦١ مركبة و٣ دراجات نارية استخدمت في عمليات التهريب و٢٩٧٢٥ حزمة من نبات القات.

وأشار إلى مداهمة مواقع الترويج وتم ضبط ٣٨٢٦ لتر من العرق المسكر وضبط ١٤٠ بلاطات حشيش وضبط ٣٩٦١ ريال سعودي وكمية من الألعاب النارية المهربه

وشكر مدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير كل من ساهم في تلك الإنجازات بجده وفكره ودعمه تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد