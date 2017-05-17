بسبب “مخلفات الردم”  السيول تحدث أضرارا جسيمة في طريق الغمر بمحافظة فيفاء

تسببت مخلفات الأتربة التي تلقيها قلابات المؤسسات في حدوث اضرار جسيمة في طريق الغمر المتفرع من طريق الملك فهد غربي ال عبدل .حيث جرفت السيول تلك الاتربة مسببة الكثير من الأضرار .

حيث افاد المواطن سليمان احمد العبدلي انه قد تم ابلاغ أصحاب القلابات من ان وضع مخلفات الهدم والأتربة يسبب اضرار للمواطنين الساكنين في تلك الجهات .

المواطن خالد يحي العمري افاد بان والده سبق له أن تقدم بمعروض لمحافظة فيفاء يطالب فيه بمنع قلابات البلدية وأصحاب مؤسسات المقاولات من رمي الأتربة والمخلفات في مجري السيول التي قد تسبب اضرارا جسيمة على الممتلكات العامة ،وأن ذلك يعد مخالفة صريحة للتعليمات وذلك برميها في أماكن بعيدة عن السكان .

كما ناشد المواطن علي العبدلي البلدية بأن تقوم بدورها في تنظيف طريق الغمر من الأحجار ووضع تصريف للسيول وأن تقوم البلدية بدورها بتوجيه القلابات برمي المخلفات في أماكنها الصحيحة وليست من فوق رؤوس السكان .