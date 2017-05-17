برعاية صاحب السمو الملكي الأمير: أحمد بن عبدالعزيز عمومية الزهايمر تستعرض انجازاتها السنوية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز عند الساعة الثامنة من مساء اليوم 21 شعبان 1438هـ الموافق 17 مايو 2017 اجتماع الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بعقد عموميتها الثامنة، وذلك بمقر قصر طويق للاحتفالات بحي السفارات.

وأصدرت الجمعية تقريرها السنوي الثامن للعام 1437-2016م، متضمناً أبرز أعمالها وإنجازاتها في مجال رعاية مرضى ألزهايمر وتقديم الدعم اللازم لهم، وتثقيف المجتمع بحقيقة مرض ألزهايمر وتطبيق أحدث ما توصل إليه العالم في التعامل مع المصابين به.

وأكدت سمو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيسة اللجنة التنفيذية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن أن الجمعية أنجزت خلال العام المنصرم العديد من المبادرات والأنشطة والبرامج التي تخدم مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم، وكذلك إيصال الخدمات اللازمة للأسر الضعيفة والتي لديها مريض بالزهايمر من خلال تشكيل فرق متخصصة عبر شركاء الجمعية الاستراتيجيين في معظم مناطق المملكة.

ونظمت الجمعية مؤتمرها الدولي الثالث للزهايمر والذي حظي بمشاركات عالمية ومحلية وإقليمية واسعة، وأصدر العديد من التوصيات التي تعكف اللجنة العلمية بالجمعية الآن على صياغتها وترجمتها تمهيداً لرفعها إلى الجهات العليا لإجازتها والموافقة عليها.

وأشارت سمو الأميرة مضاوي إلى أنّ الجمعية انتهجت أساليب حديثة في إيصال رسالتها التوعوية من خلال تنظيم أنشطة تم دراستها بعناية للوصول إلى المستهدفين بطرق جذابة وشيقة ومقبولة تناسب كافة فئات المجتمع، حيث تضمنت حملتها الوطنية للتوعية والتثقيف لهذا العام عدد من البرامج والمبادرات التي حظيت باشادات محلية وإقليمية.

وعلى صعيد العناية بالمرضى فقد بادرت الجمعية بإنشاء عيادات الزهايمر المتخصصة والتي تستقبل المراجعين من مرضى ألزهايمر بصفة منتظمة، كما سعت الجمعية إلى شمول مرضى ألزهايمر ببطاقة التأمين الصحي لمرضى الزهايمر، وأنشأت سجلاً وطنياً وقاعدة بيانات بمعايير أمريكية حديثة، وعملت الجمعية على تعريب أدوات التشخيص والقياس التي ساعدت كثيراً في إجراء الدراسات والأبحاث التي تخدم مرضى ألزهايمر، واستحدث الجمعية برنامجاً إلكترونياً لتدريب مقدمي الرعاية وإكسابهم المهارات اللازمة للعناية بمريض ألزهايمر من خلال التعليمات التي يوفرها البرنامج والتي يحتاج إليها مقدم الرعاية في أي لحظة أثناء ممارسته لأداء واجبه تجاه المريض.

وأطلقت الجمعية خلال فعاليات مؤتمر الزهايمر الثالث عدد من المشاريع والمبادرات والمطبوعات.. ففي مجال المشاريع سيتم تدشين برنامج التدريب الإلكتروني بالشراكة مع بنك ساب والذي تسعى الجمعية من خلاله إلى خدمة فئات ولجان الجمعية المختلفة وإكسابهم عدد من المهارات، ومشروع “التطبيق الإلكتروني” الذي يوفر كافة الخدمات المتاحة للمجتمع عن مرض ألزهايمر ويخدم المرضى وذويهم، كما ستطلق الجمعية مشروع “تيسير” ومشروع “رد الجميل” الذي سيطلق بالشراكة مع مؤسسة العليان الخيرية، ليقدم دورات تدريبية في كيفية الاعتناء بمريض الزهايمر، كما سيتم توقيع اتفاقية “أطباء زائرون” الذي تقوم فكرته على تسجيل زيارة طبيب لأحد المستشفيات بمناطق المملكة وتقديم العون من خلال تشخيص عدد من الحالات خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 أيام، فيما تقوم فكرة مشروع “وجبات على عجلات” على تجهيز وجبات الطعام التي تلائم حاجة مرضى ألزهايمر وإرسالها لهم عن طريق الشركات المتخصصة بالتغذية بدعم ومساندة مؤسسة العليان الخيرية.

كما صاحب هذه المبادرات “رحلات الخير” بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، ومبادرة الجلسات النفسية المجانية لمقدمي الرعاية، ومبادرة “مواساة” للتواصل الاجتماعي ذوي المرضى، وكذلك مبادرة صلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإطلاق لباس التقوى لمرضى ألزهايمر، فيما تبنى طيران ناس مشروعاً مبادراتياً لنقل مرضى ألزهايمر، وآخر تلك المشاريع “رابطة ألزهايمر” التي تعنى بتقديم خدمات طبية منزلية.

وفي مجال المبادرات بادرت الجمعية بإطلاق: أدوية الزهايمر، ودليل أدوات مساندة لمرضى ألزهايمر، والغذاء والتغذية بالتعاون مع دايت سنتر، وإرشادات مقدمي الرعاية بالتعاون مع NIH، كما تم إطلاق تقويم الجمعية الهجري والميلادي والذي يتضمن عبر صفحاته نصائح متعددة لمرضى ألزهايمر.

وكذلك لم يغفل التقرير السنوي للجمعية الإشادة بالداعمين لأنشطتها وبرامجها من أصحاب المبادرات في العديد من صفحاته، كما أفردت لهم صفحة كاملة تم تزيينها بشعاراتهم، وتعمل الجمعية دوماً على تكريمهم في العديد من المناسبات التي تنظمها، وتُبرز جهودهم المقدرة في مساندة أعمال الجمعية وتوجهاتها الإنسانية النبيلة.