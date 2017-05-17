هنا .. تفاصيل ضبط “امرأة فيديو السحر والطلاسم”

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو تم توثيقه داخل أحد مراكز التصوير شمال العاصمة الرياض من قبل أحدهم لإمرأة مفيدا عن حيازتها لأوراق تحوي طلاسم سحرية.

عليه فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعد جملة من الإجراءات السريعة من ضبطها وامرأة أخرى ادعت أنها هي من زودتها بتلك الأوراق، وجرى ايداعهن سجن النساء و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .

وشرطة المنطقة اذا تعلن ذلك فهي تهيب بالجميع حال رصد لأي تجاوز أو مخالفة إشعار الجهات الأمنية المختصة فورا بالاتصال المباشر أو التواصل عبر تطبيق كلنا أمن، دون نشر مايثير المجتمع مقدمة شكرها سلفا للجميع.