بالفيديو .. والد الطفل الذي سقط أثناء إلقاء قصيدة وطنية يكشف تفاصيل ما حدث

أوضح المواطن فرحان المصلوخي تفاصيل ما حدث لابنه “طارق” الذي تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء إلقائه قصيدة في معرض للقوات المسلحة بقاعدة الملك فيصل في تبوك، كما أكد الطفل نفسه أنه بصحة جيدة.

وقال المصلوخي إن ابنه أحس بثقل في قدميه أثناء وقوفه لإلقاء القصيدة على طائرة عسكرية، فتم إنزاله ونقله لجناح طبي داخل المعرض، حيث قُدمت له الإسعافات والفحوصات اللازمة قبل نقله للمستشفى بسيارة إسعاف.

وأشار المصلوخي كذلك إلى أن أحد المشايخ التابعين لإدارة الشؤون الدينية رقى ابنه وقرأ عليه، كما أفاد بأن عدداً من الحاضرين قدموا له ماءً قُرئ فيه القرآن، وبعد عودتهم للمنزل اغتسل بهذه المياه وتحسنت حالته الصحية، وهو الآن في حال جيدة.