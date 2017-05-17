بالفيديو .. أمطار غزيرة بـ “الطائف” تكشف فشل مشاريع أمانتها!

شهدت مدينة الطائف، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة تَسَبَّبَتْ في جريان السيول التي اجتاحت الطريق، ووصلت لمبنى الأمانة الجديد وأغرقت المركبات وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في الطائف، قد حَذَّرَتِ المواطنين والمقيمين من الاقتراب من مجاري السيول والأودية، ومواقع تجمع المياه التي تخلفها الأمطار.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الظريف أنه هطلت اليوم الأربعاء أمطار غزيرة علي أحياء محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها، ونتج عنها جريان وادي وج داخل المحافظة وتجمعات مياه في مواقع متعددة داخل المحافظة، إضافة إلى جريان وادي جليل ووادي عرضه.

وأشار الظريف إلى أن الدفاع المدني في حالة استنفار وانتشار في جميع المواقع التي هطلت فيها الأمطار وتم تطبيق خطه الطوارئ المعدة مسبقا.

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني في الطائف المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة وعدم المجازفة ونزول الأودية والابتعاد عن مواقع تجمع المياه وإتباع إرشادات الدفاع المدني.

وعلى صعيد متصل كشفت زخات المطر التي هطلت مساء اليوم فشل مشاريع تصريف مياه السيول في حي العقيق أحد أقدم الأحياء بمحافظة الطائف، فما إن توالت السحب الممطرة بزخاتها حتى ضاقت شوارع الحي بمياه السيول التي جرفت عددا من المركبات في منظر مؤسف على مرأى من ملاكها دون أن يستطيعوا انقاذها بسبب فشل مشاريع الامانة التي يجري العمل منذ عام على تنفيذها داخل حي العقيق كما ذكر الأهالي.