بعض السنن المهجورة

بسم الله الرحمن الرحيم

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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :

فهذه بعض السنن التي تكاد تكون مهجورة ، اكتفيت في هذه الرسالة بذكر السنة الواردة وراوي حديثها ؛ ليسهل الرجوع للحديث لمن أراد البحث . والله الموفق .

1 – المبالغة في الاستنشاق في الوضوء ، لحديث لقيط بن صبرة – رضي الله عنه -.

2 – المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بكف واحدة ، لحديث عبدالله بن زيد – رضي الله عنه -.

3 – استحباب الوضوء قبل الغُسل من الجنابة ، لحديث عائشة – رضي الله عنها -.

4 – استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ، لحديث عبدالله بن عمر وعائشة – رضي الله عنهم أجمعين -.

5 – الوضوء لمن أراد العود لمجامعة أهله ، لحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه -.

6 – العناية بالسواك والاهتمام به ، لأحاديث كثيرة ، منها ما رواه ابن عمر وأبي هريرة – رضي الله عن الجميع -.

7 – استحباب البدء بالسواك لمن دخل منزله ، لحديث عائشة – رضي الله عنها -.

8 – متابعة الأذان : أي : متابعة المؤذن وقول مثل ما يقول ، لحديث عمر بن الخطاب و أبي سعيد الخدري – رضي الله عنهم أجمعين -.

وقال بعضهم يستحب متابعة الإقامة أيضًا ، أي : قول مثل ما يقول المقيم ، قال به ابن قدامة في المغني ، وهي فتوى اللجنة الدائمة .

9 – مشروعية الصلاة إلى سترة ، لأحاديث كثيرة ، منها : حديث ابن عمر وأبي ذر – رضي الله عن الجميع -.

وفي المسألة خلاف بين القائلين بالوجوب وأنها سنة مؤكدة .

10 – استحباب الصلاة بالنعال ونحوها إذا عُلمت طهارتها ، لأحاديث كثيرة ، منها : حديث أبي مسلمة الأزدي وحديث همام بن الحارث – رضي الله عن الجميع -.

تنبيه : بشرط أن لا يكون ذلك في المساجد الحالية التي تُفرش بالفرش ، بل تفعل هذه السنة إذا خرج المرء إلى البرية أو كان في مزرعة ونحو ذلك .

11 – البدء بتحية المسجد عند دخوله قبل السلام على الناس ، أي : البدء بحق الله تعالى ، لأحاديث ، منها حديث أبي هريرة – رضي الله عنها -.

12 – ابتداء قيام الليل بركعتين خفيفتين ، لأحاديث ، منها حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -.

13 – من السنة صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو لغير القبلة ، لأحاديث ، منها : حديث عامر بن ربيعة – رضي الله عنه -.

14 – استحباب التكبير للمسافر إذا علا أو صعد ويسبح إذا نزل ، لحديث جابر بن عبدالله – رضي الله عنهما -.

15 – استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر ، لحديثين : حديث جابر بن عبدالله وحديث كعب – رضي الله عن الجميع -.

16 – رد المصلي السلام بالإشارة ، لأحاديث ، منها حديث جابر رضي الله عنه .

17 – نفض الفراش عند النوم ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه .

18 – التداوي بالعسل لحديث ابن عباس وغيره .

19 – التداوي بالحبة السوداء ، لحديث أبي هريرة .

20 – لعق الأصابع بعد الطعام قبل مسحها أو غسلها ، لحديث ابن عباس وغيره .

انتهى .

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أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته والعمل لمرضاته وأن يحيينا على الكتاب والسنة ويتوفانا عليهما إنه ولي ذلك والقادر عليه .