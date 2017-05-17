“كود تندحة” تحفتي بآل مشيط 

أقامت قبيلة كود تندحة الإثنين الماضي، حفل بمناسبة تعيين الشيخ سعيد بن حسين آل مشيط شيخاً لشمل قبائل شهران خلفاً لوالده الشيخ حسين بن سعيد آل مشيط رحمه الله، وبمناسبة تعيين الأستاذ خالد بن عبدالعزيز آل مشيط محافظاً للمحافظة .



حضر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط محافظ خميس مشيط سابقًا، والأستاذ سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط محافظ خميس مشيط سابقًا، يرافقهم بعض من نواب قبيلة آل رشيد والمشائخ والوجهاء والأعيان بقاعة ذوق الفرسان بتندحة .

وتخلل الحفل العديد من الكلمات والقصائد الشعرية، اضافة لعرض وثائقي يحكي تاريخ وسيرة أسرة آل مشيط، ودورهم البارز في توحيد المملكة والوقوف دائماَ مع دولتهم وولاة أمرهم، وتضمن العرض استعراض تاريخ مركز تندحة وقرى كود بها.

من جانبه عبر الشيخ عبدالعزيز بن مشيط عن شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة وعلى ما قامت به قبيلة كود تندحة من حُسن الضيافة ، مبيناً ارتباط الأسرة بالقبيلة وحسن العلاقة الأخوية التي تربطهما.

وفي ختام الحفل قُدِّمت هدايا تذكارية لأسرة آل مشيط, ثم تقدم الجميع لمأدبة عشاء أعدت بهذه المناسبة.

وقام على الحفل عدد من اللجان أبطالها شباب قبائل كود تندحة.