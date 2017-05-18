ابتدائية عمران بن الحصين ومتوسطة الطبراني تكرمان “الفيفي”

أقامت ابتدائية عمران بن الحصين ومتوسطة الطبراني في خميس مشيط حفل تكريم الأستاذ / عبدالله سلمان حسن الفيفي ، وذلك بمناسبة تقاعده بعد سنوات أمضاها بالتعليم وقد شرف الحفل مديري المدرستين الدكتور عبدالله بن علي الشهري

والأستاذ/ محمد عبدالله آل هادي القحطاني ، وقد حضر حفل التكريم الذي أقيم جمع لفيف من أقارب المحتفى به ومنهم :

عبدالله حسن المشنوي

عبدالله حسن سالم

عبدالله يحيى حسن

علي سالم الحكمي

موسى يحيى حسن

عبدالرحمن التركي

وفي ختام الحفل شكر المحتفى به المولى سبحانه وتعالى على مامن به عليه في مهنة هي من أشرف المهن كمعلم . كما قدم شكره وعرفانه لجميع الأصدقاء والزملاء المعلمين ، كما قدم باقة من الود والتقدير مودعاً بها أبنائه الطلاب .

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