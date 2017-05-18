 ابتدائية عمران بن الحصين ومتوسطة الطبراني تكرمان “الفيفي” | فيفاء أون لاين
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

ابتدائية عمران بن الحصين ومتوسطة الطبراني تكرمان “الفيفي”

ابتدائية عمران بن الحصين ومتوسطة الطبراني تكرمان “الفيفي”
يحيى الفيفي - خميس مشيط

أقامت ابتدائية عمران بن الحصين ومتوسطة الطبراني في خميس مشيط حفل تكريم الأستاذ / عبدالله سلمان حسن الفيفي ، وذلك بمناسبة تقاعده بعد سنوات أمضاها بالتعليم وقد شرف الحفل مديري المدرستين الدكتور عبدالله بن علي الشهري
والأستاذ/ محمد عبدالله آل هادي القحطاني ، وقد حضر حفل التكريم الذي أقيم جمع لفيف من أقارب المحتفى به ومنهم :
عبدالله حسن المشنوي
عبدالله حسن سالم
عبدالله يحيى حسن
علي سالم الحكمي
موسى يحيى حسن
عبدالرحمن التركي
وفي ختام الحفل شكر المحتفى به المولى سبحانه وتعالى على مامن به عليه في مهنة هي من أشرف المهن كمعلم . كما قدم شكره وعرفانه لجميع الأصدقاء والزملاء المعلمين ، كما قدم باقة من الود والتقدير مودعاً بها أبنائه الطلاب .

 

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