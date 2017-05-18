بالصور .. رئيس بلدية فرسان يتفقد قرية ختب

وقف رئيس بلدية محافظة فرسان سعادةالاستاذ محمد بن يحيى جحلان على اهم احتياجات قرية ختب التابعة لمحافظة فرسان التي تبعد عن حوالي خمسين كيلو في وكان في استقابله شيخ قرية ختب الاستاذ محمد هادي الراجحي وبعض اعيان القرية.وكانت الجولة موفقة بكل المقايس وخرجت بوعود من رئيس البلدية بتنفيذ رغبات الاهالي الخدمية وقد وعدها بانشاء ملعب انجيله صناعي مانشاء ساحة للمناسبات وتكملة انارة القرية الداخلية

وانارة شاطئ القرية مع الاهتمام كامل بنظافة القرية من قبل الفرق المختصة وقد قدم شيخ القرية الراجحي شكره للاستاذ محمد جحلان على هذه الزيارة الغير مستغربة

وفي نفس اليوم عقدالمجلس البلدي بحضور كافة اعضاءه

بمقر المركز الحضاري التابع لبلدية فرسان جلسة مفتوحة مع الاهالي تم اتاحة الفرصة للحضور مناقشة الاعضاء كافة الامور المتعلقة بالمشاريع الخدمية لمحافظة جزر فرسان

وكما تم استعراض اهم المشاريع التي نفذت والتي سوف تنفذ داخل محافظة فرسان

بعد ذلك قدمت الهداية التذكارية لرئيس بلدية فرسان نظرا صدور قرار وزير الشئون القروية والبلدية تثبيته رئيس لبلدية مخافظة فرسان



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