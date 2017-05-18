 معهد فيفاء يودع كوكبه من معلميه | فيفاء أون لاين
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

معهد فيفاء يودع كوكبه من معلميه

معهد فيفاء يودع كوكبه من معلميه
فيفاء اون لاين

ودع منسوبو المعهد العلمي في محافظة فيفاء ثلاثة من معلميه، هم كل من :

١) الأستاذ : حسن بن أحمد الفيفي المنتقل للمعهد العلمي في محافظة العارضة.

٢) الأستاذ : بدر بن إبراهيم الفقيه المنتقل للمعهد العلمي في محافظة صبيا.

٣) الأستاذ : عبدالرحمن بن علي حاج الذي انتهت فترة عمله بالمعهد متعاقدا.

حضر الحفل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمعهد وبعضا من مدرسي المعهد المتقاعدين قدمت خلاله الهدايا التذكارية للمعلمين المودَّعين في جلسة تكريمية مليئة بالمشاعر الأخوية الصادقة.
وفي الجلسة رحبت إدارة المعهد ومنسوبوه بالموظف الجديد بالمعهد حسن بن أسعد يزيد الفيفي وقدمت له هدية تذكارية بالمناسبة.
بعد ذلك انتقل الجميع لحضور وجبة الغداء التي أقيمت تكريما للمحتفى بهم.

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