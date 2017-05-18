تعليم جازان يدشن مشروع “معاً لبناء تدريب عالي الجودة”

دشنت المساعدة للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رحاب مسلم اليوم، مشروع “معاً لبناء تدريب عالي الجودة” وعرض منجزات إدارة التدريب التربوي والابتعاث خلال العام الدراسي 1437 / 1438 هـ.

وثمنت مسلم في كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، جهود المشرفات خلال عام دراسي كامل، وما لمسته من إنجاز في جاهزية الاختبارات في جميع مدارس المنطقة و سرعة الاستعداد لها، مشيرة إلى أن منطقة جازان اعتادت على مواجهة الظروف وتجاوز العقبات وهذا يشهد به استمرار العمل في الحد الجنوبي طيلة الأعوام الماضية .

من جانبها, رحبت مديرة إدارة التدريب و الابتعاث إشراق ولي بالحاضرات، مشيرة إلى أن التميز الذي حققته الإدارة كانت تنيره رؤية واضحة و يسانده فريق عمل مميز , فيما استعرضت مشرفة التدريب نهى بريك مشروع ( معاً لبناء تدريب عالي الجودة )، مبينة أن مراحله انطلقت بالتخطيط فجمع المادة ثم التنفيذ وصولاً للهدف المنشود منه وهو تحقيق رضى المستفيد .

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