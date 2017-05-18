هنا تفاصيل .. الإطاحة بعصابة تخصصت في سرقة المحلات

نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، عبر عدد من التدابير والإجراءات البحثية، في الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 5 يمنيين، تخصص في كسر أقفال المحال التجارية وسرقة محتوياتها.

وحسبما أوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، فإن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة نفذت عدداً من التدابير البحثية والجنائية لكشف المتورطين في عددٍ من جرائم الكسر التي طالت عدداً من المحال التجارية بالرياض، بينها زرع مصادر سرية في الأماكن المشبوهة.

وأضاف الناطق، أن إدارة التحريات تمكنت من التعرف على هوية الجناة، ومن القبض عليهم وهم 5 يمنين أحدهم يقيم في المملكة بصورة غير نظامية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، أقروا بارتكاب 20 جريمة كسر أقفال محال تجارية، بينها 7 جاءت مطابقة لبلاغات مقدمة، بينما دلّ الجناة على مواقع 13 جريمة كسر أخرى لم يقدم أصحابها بلاغات.

وجرى التحفظ على الجناة لاستكمال إجراءات التحقيق، ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، تمهيداً لتطبيق ما يلزم بحقهم نظاماً.