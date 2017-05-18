بلدية صبيا تضبط عددا من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام

ضبطت الفرق الميدانية في بلدية صبيا عددا من السلع الغذائية وذلك خلال جولاتها الرقابية على عدد من المستودعات والمحلات التجارية قبل شهر رمضان المبارك والتأكد من صلاحيتها من حيث الاشتراطات الصحية اللازمة .

وأوضح رئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر بن سعد الشهراني بأن الفرق الرقابية الميدانية صادرت ( 2086 ) كرتونا من مختلف الأصناف الغذائية المتنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي ، وبعضها منتهي الصلاحية ، كما بلغ عدد المحلات التي تم مخالفتها أكثر من ( 20 ) محلا ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح .

وذكر الشهراني بأن ذلك يأتي امتدادا لحرص البلدية على مواصلة جهودها للتصدي لأصحاب المستودعات والمحلات التجارية المخالفة ومراقبة السلع والتحقق من صلاحيتها وتطبيق الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.

‎وشدد “الشهراني” على أن البلدية لن تتهاون مع من يخالف التعليمات والاشتراطات الصحية؛ لما لذلك من آثار سلبية على صحة المواطن والمقيم، واعداً بتطبيق العقوبات النظامية الرادعة لمثل هؤلاء المخالفين, ومهيباً بالجميع إلى التعاون مع البلدية بالتواصل المباشر أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد (940) للطوارئ والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات وغيرها.