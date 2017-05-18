جمعية البر الخيرية بفيفاء تطلق مشروعين برمضان

تعتزم جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء تنفيذ مشروعين خلال شهر رمضان المبارك 1438 هـ وهو عبارة مشروع السلة الغذائية الرمضانية ومشروع إفطار صائم , حيث يكلف مشروع السلة الغذائية (250000 ) ريال لدعم 500 أسرة , ومشروع إفطار الصائم بتكلفة المشروع ( 117000 ) ريال لتوفير (9000 ) وجبه ستقدم خلال شهر رمضان بإذن الله .

ودعت الجمعية أهل الخير والسخاء لدعم المشروعين للتبرع عبر حساب الجمعية في مصرف الراجحي رقم

SA4380000417608010006754

وأشارت بأن مشروع السلة الغذائية تم طرح عدة أسهم يمكن للمتبرع اختيار ما يناسبه للمشاركة في مشروع بسهم أو أكثر وهي كالتالي :

السهم الذهبي (500ريال ) والسهم الفضي( 300 ريال ) والسهم البرونزي( 100 ريال )

بينما مشروع إفطار صائم فموزعة على 11700 سهم قيمة السهم الواحد : 10 ريال .

وبينت الجمعية بأن ما زالت تستقبل التبرعات لدعم هذه المشاريع وما يتعلق بمشروع السلة الغذائية وصلت الدعم وحتى مطلع هذا اليوم إلى (8700 ريال ) , فيما وصل عدد الأسهم المتبرع بها في مشروع إفطار الصائم 3310 سهما . .

ويمكن الاستفسار أو الدعم وإرسال رسالة بعدد الأسهم واسم المشروع الراغب بالتبرع فيه على الرقم : 0543564367