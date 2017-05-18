نائب أمير جازان يلتقي وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ومديري القطاعات الأمنية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري ، وعدداً من مديري القطاعات الأمنية بالمنطقة، والذين قدموا للسلام على سموه الكريم، وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير المنطقة، سائلين الله عز وجل لسموه التوفيق والسداد للقيام بمهام عمله.

ونوه سمو نائب أمير المنطقة بالجهود التي تقوم بها جميع الإدارات الأمنية بالمنطقة، في مختلف المجالات والأعمال الأمنية التي تقع في نطاق عملها، لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز المنطقة ، مؤكدا أهمية العمل بكل تفانٍ وإخلاص، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لكل ما فيه متابعة العمل الأمني خدمة للوطن والمواطن، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد لمنسوبي كافة القطاعات العسكرية والأمنية في كل ما يقومون به ويبذلوه من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.