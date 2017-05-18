 الدكتور “القرني” يتلقى التهاني بمناسبة الترقية الى درجة استاذ مشارك | فيفاء أون لاين
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

الدكتور “القرني” يتلقى التهاني بمناسبة الترقية الى درجة استاذ مشارك

الدكتور “القرني” يتلقى التهاني بمناسبة الترقية الى درجة استاذ مشارك
ابها - جابر علي الحكمي

يتقدم منسوبي ومنسوبات عمادة القبول والتسجيل بجامعه الملك خالد بأجمل وارق التهاني والتبريكات لعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن عيد القرني بمناسبة بمناسبةصدور قرار ترقيته لدرجة استاذ مشارك متمنين له دوام التوفيق ومنها لأعلى الدرجات بإذن الله .

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