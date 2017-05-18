الدكتور “القرني” يتلقى التهاني بمناسبة الترقية الى درجة استاذ مشارك

يتقدم منسوبي ومنسوبات عمادة القبول والتسجيل بجامعه الملك خالد بأجمل وارق التهاني والتبريكات لعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن عيد القرني بمناسبة بمناسبةصدور قرار ترقيته لدرجة استاذ مشارك متمنين له دوام التوفيق ومنها لأعلى الدرجات بإذن الله .

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