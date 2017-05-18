تم عقد المجلس اعضاء الغرفة التجارية اول اجتماعاته اليوم الخميس الموافق 8/22 /١٤٣٨هـ بمقر الغرفة لاختيار رئيساً للمجلس ونائبيين له وكذلك ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف السعودية .
وكانت النتائج على النحو التالي:
الاستاذ خالد محمد الصايغ رئيساً للمجلس ، وكلا من الاستاذ احمد محمد ابو هادي
والشيخ سعود بن محمد الغزواني
نائبيين لرئيس المجلس ،
واختيار الاستاذ محمد بن سوادي المالكي ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف السعودي .
التصويت لاختيار رئيس ونائبيين مجلس الغرفة التجارية.
تم عقد المجلس اعضاء الغرفة التجارية اول اجتماعاته اليوم الخميس الموافق 8/22 /١٤٣٨هـ بمقر الغرفة لاختيار رئيساً للمجلس ونائبيين له وكذلك ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف السعودية .
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