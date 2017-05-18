 التصويت لاختيار رئيس ونائبيين مجلس الغرفة التجارية. | فيفاء أون لاين
الخميس, 22 شعبان 1438 هجريا, الموافق 18 مايو 2017 ميلاديا

التصويت لاختيار رئيس ونائبيين مجلس الغرفة التجارية.

التصويت لاختيار رئيس ونائبيين مجلس الغرفة التجارية.
حيدر الذروي - صبيا

تم عقد المجلس اعضاء الغرفة التجارية اول اجتماعاته اليوم الخميس الموافق 8/22 /١٤٣٨هـ بمقر الغرفة لاختيار رئيساً للمجلس ونائبيين له وكذلك ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف السعودية .
وكانت النتائج على النحو التالي: 
الاستاذ خالد محمد الصايغ رئيساً للمجلس ، وكلا من الاستاذ احمد محمد ابو هادي
والشيخ سعود بن محمد الغزواني
نائبيين لرئيس المجلس ،
واختيار الاستاذ محمد بن سوادي المالكي ممثلاً للغرفة في مجلس الغرف السعودي .

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