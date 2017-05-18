نجح الطلاب ورسبت وزارتهم

المتابع لوزارة التعليم حالياً يجد أنها تغرد خارج السرب بتعاميم عشوائية وتخبط في القرار المناسب في الموضع المناسب وبما لا يتلاءم مع الواقع التربوي وبما يستقطب أكبر شريحة ويمس الواقع فعلاً .

* والمتأمل أكثر يجد أن الوزارة لم تحتوي شريحة كبيرة من المعلمين بمايفيدهم وينفعهم بحيث صارت النفوس مشحونة من كثرة هذه القرارات والتعاميم التي تضر أكثر مما تنفع … ولنسلط الضوء أكبر على حادثة مدرسة تبوك وما حصل خارجها من قيام طلابها بتقطيع تلك الدفاتر وليس كتب خارج أسوار المدرسة فقامت الوزارة تجمع العدد والعدة للنيل من هذا القائد ( المدير ) المغلوب على أمره فتم إصدار قرار سريع بالإعفاء عن طريق مقطع فيديو دون تبين وبحث في حيثيات المشكلة وتداعياتها وكما ينبغي بمن يقف على رأس الوزارة أن يكون قدوة في التربية ولا تأتي منه تلك الزلة الكبيرة ‘ وذلك لكون الوزارة دائماً ومنذ زمن كانت تحَفِّظنا وتملي علينا دائماً بضرورة الصبر والتربية للنشئ بالحسنى وعدم التعنيف أوجرح المشاعر ومهما كانت الإساءة فمبدؤهم التحمل مطلوب حتى يبطحك أرضاً ويصبح المعلم حينها مسبة بين العربان ‘ فجاء هذا القرار المتسرع تنسف فيه الوزارة بقضية واحدة لم يتحمل الوزير فيها الأمر ويتحلى بالحكمة والتاني والصبر ، فكيف بمن يخالط الطلاب صباح مساء وقد لايستطيع أي مسؤول البقاء في مدرسة ليوم كامل ” فكل هذي المبادئ التربوية التي حفظناها تم القضاء عليها في موقف واحد . والله المستعان .

أنه كان يفترض من الوزارة إذا تريد الحيادية والتحلي بالعقلانية أن تخاطب الإدارة المعنية بدراسة الحالة والرفع بما تم دراسته من حيثيات المشكلة لإتخاذ اللآزم بعدها حسب الأصول والقوانين المنظمة لأي عمل ..

1- فما كل هذا التخبط والإستهانة بمكانة المعلم والتعليم وكأنه عامل نظافة يتم الإستغناء عنه في موقف واحد وبهذا السهولة وفي أي لحظة !!

2- أين التقدير لقائد المدرسة الذي خدم حوالي 3 عقود وكانت سيرته عطرة بشهادة مكتبه وإدارته بذلك ، وكان يتطلع المعلم في أي مكان أن تكون له مكانة أقل شئ من مرجعه( الوزارة ) بعد أن لقي مالقي ولسنين كثيرة من تسلط الإعلام والمجتمع عليه وبما يكفي وعدم الحماية له .

3- والأهم من ذلك كله ماذنب قائد المدرسة( المدير ) من كل ما حصل كون المشكلة خارج أسوار المدرسة كما تتعلل الوزارة دائماً إذا تعرض المعلم لأي مشكلة أواساءة خارج أسوار المدرسة بكون هذا لايعنيها فيضيع حقه سدى !

فأين هذه القاعدة المعروفة أم انكسرت في هذا الموضع فقط ؟؟

إن التنظير لمن يجلس على الكرسي سهل ولا يعلم إلا من عمل في الميدان ومن لاينزل فسوف يصطدم بالواقع وبما يكتنف الميدان من متغيرات كثيرة وسريعة وعقول متفاوتة ووسائل غزتنا من كل مكان تنقل الحدث مباشرة ‘ ولسنا في العصر البائد الذي كان فيها مبدأ المسؤول (( لا أريكم إلا ما أرى )) فإن للمجتمع في هذا الزمن رأيه الفاصل في كثير من الأمور .. فلماذا لايؤخذ رأيه في أي أمر تربوي قبل طرحه كون المعلمين يشكلون مايقارب نصف المجتمع المدني فلماذ لايؤخذ رأيهم في مناقشة أي أمر يفيد الميدان التربوي لكونهم الأعرف والأقرب للواقع وعن طريق أي موقع يتم النقاش للخروج في مجملها بقرارات تفيد الميدان التربوي فعلاً ”

وكما هو معروف لا تجمع الأمة على ضلالة ” وبهذا سوف يحدث تحول للأفضل ويتشكل لدي المعلم حب وإنتماء لمرجعه لكونه يقدره ويحترم قراراته ، بخلاف الواقع الحالي الذي يتم الفصل في الأمر من قبل الوزارة فقط بتعاميم ترسل ولايتم الإلتفات للمعلم في أي أمر إلا لمجرد التنفيذ وهو ساكت رضي من رضي وسخط من سخط ؛ فتم تهميش طائفة كبيرة وزاد من الضغط النفسي بإبعادهم ولإحساسهم بكونهم يعيشون في عالم آخر فلا حوافز ولاتقدير ولامستشفيات خاصة كغيرهم ؛ ولم يجد المعلم من هذه الوزارة مايرفع معنوياته ولو قليلاً فزاد الضغط وأصبح التفريغ كما نجد في وسائل التواصل من خلال الردود السلبية على قرارات وسياسة الوزارة .

* إن إدارة التعليم والوزارة تتحمل العبئ الأكبر في التربية قبل التعليم ويتأمل منها أن تكون قدوة حسنة حتى يصلح الميدان بصلاحها ، وليس تنظير ينسفه الواقع في وقت من الأوقات .

* وإن هؤلاء الأطفال لتلك المدرسة الذين اتلفوا دفاترهم وهم لازالوا في عمر الزهور هم يعكسون وقع تربوي ولم يسلكوا هذا الفعل المشين إلا لتربية وتوجيه من قبل الوزارة من خلال تلك الأنظمة ومشاهدتهم وسماعهم لما يحصل في الإعلام من استهانة بالمعلم فنزع الخوف والإحترام من قلوب هؤلاء النشئ ، فالمعلم والإدارة صارت مكبلة الأيدي ولا تملك شيئاً .. فصارت تذكرنا بقول الشاعر :

ألقاه في الْيَمِّ مكتوفاً وقال له — إياك إياك أن تبتل بالماء .

– فهذه نتاج قرارات انعكست على الميدان فأخرجت لنا هذه الظاهرة السيئة وهذا النشئ بعد تهميش للمعلم وتكبيله ‘ ولم تأتي الظاهرة وليدة موقف أومن مدير أو معلم أو محض الصدفة .

* ومن يتابع مخرجات التقويم المستمر وما انتجه لنا من أجيال لدرجة كون بعض الطلاب لايعرف كتابة اسمه صحيحاً بعد وصوله للمرحلة المتوسطة وذلك تحت مبدأ مشي ‘ ومن يخلص في عمله من المعلمين ويعطي الطالب حقه الفعلي حسب مستواه الحقيقي يتم مساءلته وعقد لجنة له ، وقد يتهم بالتعقيد – فهذا هو الواقع المبطن لهذه الأنظمة ؛ علم من علم وجهل من جهل .

فنشأ لنا جيلٌ لاعلم له ولا أدب ولا احترام ولاتقدير لممتلكات الخاصة أو العامة إلا من رحم الله تعالى .

* للأسف الشديد إننا نشاهد تعليمنا في نزول عاماً بعد عام وتتحمل الوزارة الحمل الأكبر لكونها لم تنزل للميدان وتدرس الواقع الفعلي كما ينبغي بل تعاقب عليها وزراء في أوقات متقاربة وكل منهم يأتي من غير الميدان فيقوم بإلغاء قرارات من سبقه وهكذا ..

فصار المعلم في دوامة لا تنتهي .

* وثالثة الأثاقي كما يقال : ماحصل هذا اليوم الخميس من إرباك وتعطل لنظام نور بعد أن توافق اصدار حركة النقل الخارجي للمعلمين في الوقت الذي يتم فيه اقفال درجات الإختبارات لنشرها عن طريق نظام نور كما طلبت الوزارة وأكدت عليه فحصل ضغط على الموقع فتم اقفاله ، وكان الأجدر من قبل الوزارة الإنتظار بالحركة يوم أويومين حتى تنتهي أعمال الإختبار ولايضر الإنتظار ‘ ولكن كما قلنا عدم اهتمام ومعرفة للواقع التربوي من قبل الوزارة فكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ..

إن الأمر يستدعي معرفة بما يهم الميدان ونفسيات المعلمين ونرتقي السلم درجة درجة بحب وإحتواء وتلمس لترسبات كبيرة عبر سنين كثيرة فلاتعود الأمور بين يوم وليلة ولاتصلح بالأوامر العسكرية لإن الميدان التربوي يختلف تماماً عن غيره .

ويجب على من يقف على رأس الهرم التعليمي أن يتحلى بالحكمة والتأني والصبر والبعد عن القرارات العشوائية المتخبطة والسريعة والتي قد تضر صاحبها وتوقعه في موضع الحرج كما حصل من إعفاء مدير تبوك ‘ وبعد أن ثار الشارع وتكلم من تكلم ” فتم إسكات الأمر وخاصة أننا نعيش في فترة حرب فينبغي منا التكاتف جميعاً وتقوية اللحمة الداخلية وعدم افساح أي طريق لمرجف أوحاقد .

# في الأخير أقول : لإصلاح الأمر لابد من إعادة حقوق المعلم كاملة واحترام مكانته وتقدير جهوده ، وأن يكون هناك حب وتعاون متبادل بين الميدان والوزارة وتخفيف من هذي التعاميم التي أربكت الميدان أكثر مما أصلحت ؛ هذا إذا نريد الإصلاح فعلاً ، وإلا لن تستطيع الأوامر مهما بلغت والتنظير من فوق الكراسي ، فالإصلاح الحقيقي لايكون إلا بعد الحب والتقدير .

وفق الله الجميع لكل خير .

وتقبلوا تحياتي وتقديري .