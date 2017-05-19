بالصور: خادم الحرمين الشريفين رعى المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، التي أقيمت مساء اليوم بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة بين فريقي الأهلي والهلال.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الاستاد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت، وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنصة الرئيسية قوبل بترحيب الجماهير الرياضية، وقد بادلهم ـ حفظه الله ـ التحية ملوحاً بيده الكريمة لهم.

ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدأ الشوط الثاني من المباراة.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز فريق الهلال على شقيقه فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هديتين تذكاريتين من الراعيين الرسميين للمباراة شركة الاتصالات السعودية، والخطوط الجوية السعودية بهذه المناسبة.

ثم تشرف طاقم تحكيم المباراة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستلام ميدالياتهم.

كما تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين رئيس نادي الأهلي أحمد المرزوقي ولاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي واستلام ميدالياتهم الفضية.

وتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – صاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبدالله رئيس نادي الهلال ولاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي واستلام الميداليات الذهبية.

كما سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كأس البطولة لسمو رئيس نادي الهلال ولقائد الفريق الكابتن ياسر القحطاني.

إثر ذلك عزف السلام الملكي.

ثم غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – رعاه الله – مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر المباراة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير خالد بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن خالد بن فيصل، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.