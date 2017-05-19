 ابتدائية ومتوسطة نيد الضالع تقيم حفلا توديعيا للمعلم القدير طارق من جمهورية السودان الشقيق | فيفاء أون لاين
الجمعة, 23 شعبان 1438 هجريا, الموافق 19 مايو 2017 ميلاديا

ابتدائية ومتوسطة نيد الضالع تقيم حفلا توديعيا للمعلم القدير طارق من جمهورية السودان الشقيق

ابتدائية ومتوسطة نيد الضالع تقيم حفلا توديعيا للمعلم القدير طارق من جمهورية السودان الشقيق
فيفاء أون لاين ـ فيفاء

أقامت ابتدائية ومتوسطة نيد الضالع اليوم الخميس١٤٨٣/٨/٢٢ هـ. برئاسة قائد المدرسة الأستاذ/ يوسف العبدلي، ومشاركة كافة منسوبي المدرسة حفلا توديعيا للمعلم القدير طارق الضو مختار من جمهورية السودان الشقيق عرفانا وتقديرا له على ما قدم للمدرسة ولطلاب فيفاء وإشادة بجهوده وخلقه الكريم، وضربه أروع الأمثال للمعلم والمربي الناجح كتعبير لما يعتمل في النفوس من حزن الفراق وصادق المحبة من زملائه وطلابه الذين أحبوه وتأثروا بعلمه وخلقه وتشرفوا بعطائه الذي لا يكافأ بالتكريم ولا بالهدايا سائلين الله تعالى له الجزاء الأوفى جراء ما أعطى، والحياة الجميلة والعطاء الدائم أينما حل.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة