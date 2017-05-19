لعنة المدحيات والفلاشات !

نصيحتي لوجه الله للجميع حول كل قيادي ناجح أو مسئول .. أتركوه يعمل بصمت من دون أي مدحية أو زيادة فلاشات ، فإخفائه وهو يعمل أفضل له بكثير من ظهوره أمام العلن ، كما أن عمله في موقعه إنما هي بل ومازالت خدمة واجبة وحق عليه لكي يقدمه للجميع وحتى لا تصيبه لعنة ، فإما أن يتكاسل بعدها ويتخامل مع مرور الزمن وإما أن يتم نقله أو ربما إعفائه في حالة تقابل وفائه وأمانته مع فساد غيره ، وعليه .. فلكم الكثير والكثير من الأمثلة ممن عملوا واجتهدوا في البداية ثم ناموا أو رحلوا في النهاية .

سامي أبودش

كاتب مقالات.

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