“اديلكوز” هجوم إلكتروني جديد واسع يضرب ملايين الأجهزة حول العالم

كشف خبراء معلومات أن نسخة جديدةً مشتقة من الفيروس وانا كراي الذي ضرب مئات آلاف الكمبيوترات عبر العالم، انطلقت أمس الأول الأربعاء في هجوم واسع جديد، لا يقل خطورة عن النسخة الأصلية، بهدف الابتزاز .

واكتشف الخبراء أن النسخة المعدلة التي أطلقوا عليها اسم اديلكوز، مشتقة من النسخة الأصلية “وانا كراي” التي استهدفت ثغرات في مايكروسوفت، وفق خبراء مجموعة بروف بوينت الدولية.

وقال نائب رئيس المجموعة المكلف بالمنتجات في بروف بوينت، روبرت هولمس، إنه يصعب الآن تقييم حجم الضرر الذي تعرضت له مئات آلاف الكمبيوترات في العالم، رغم أن الهجوم الجديد أكبر وأخطر من الهجوم الأول الذي انطلق الجمعة.