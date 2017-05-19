طرق جازان .. تعالج انقطاع الطرق بقرى هجر ووادي قصي ببلغازي

عالجت طرق جازان ممثلة في فرقها بمحافظة العيدابي إنقطاعات الطرق التي شهدتها قرى هجر ووادي قصي بمركز بلغازي , وكان تقرير صحفي قد نشرتهُ فيفاء أون لاين تحت عنوان “بالصور .. هذه معاناة أهالي “وادي قصي” ببلغازي مع الطُرق” الذي تضمن مناشدة اهالي قرى وادي قصي ببلغازي المسؤولين ببلدية العيدابي وفرع إدارة الطرق بالمنطقة بالنظر لأوضاعهم الصعبة التي يعيشونها من جراء انقطاع الطرق المؤدية الى منازلهم والتي هي في الأصل وديان تجري بها السيول اثناء الأمطار ما يدفعهم يعيشون في عزلة لتبدأ معاناتهم في محاولة اعادتها بأيديهم وبطرق بدائية .

يذكر أن هذا الإهمال قد اضطر الكثير من السكان للنزوح من منازلهم وترك بلادهم وأملاكهم .

من جهتهم ثمن المواطنون هناك تحرك إدارة الطرق بالمحافظة لرفع المعاناة عنهم .

هذا وقد اشاد الأستاذ/ سليمان أحمد الغزواني بسرعة التجاوب مثمنا ذلك ومتمنيا أن يرى طرق معبدة لتلك القرى .