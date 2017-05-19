في جدة .. افتتاح 627 موقفا أسفل جسر الملك فهد

افتتح أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، أمس، المرحلة الرابعة من مشروع مواقف السيارات لأسفل جسر طريق الملك فهد (الستين)، والتي تقع ما بين طريق مكة القديم وشارع المطار بمنطقة وسط جدة، وتشهد كثافة على المحلات التجارية بالمنطقة، ويبلغ عدد المواقف بهذه المرحلة 627 موقفا وبإجمالي أطوال 1.3 كلم.

ويأتي ذلك استكمالا لمنظومة تطوير وتنظيم مواقف السيارات التي تقوم بها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة جدة بمنطقة وسط جدة، حيث شرعت الشركة سابقا في تشغيل نحو 5 آلاف موقف سيارة، منها مواقف «على الشارع» بالعديد من الشوارع والأحياء، كالمنطقة التاريخية ومنطقة سوق الجنوبية ومنطقة حي الهنداوية ومنطقة حي البغدادية الشرقية وشارع فلسطين «في الجزء الواقع غرب طريق الأندلس»، ومواقف «بعيدة عن الشارع» بثلاث مراحل من المنطقة الواقعة تحت جسر طريق الملك فهد الواقعة بين شارع الميناء وطريق مكة القديم لحوالي 1156 موقفا بإجمالي أطول 2333 م، تشتمل الأعمال الإنشائية على مواقف سيارات وأرصفة مشاة على جانبي المواقف. وتم تزويد هذه المواقف ببوابات إلكترونية للدخول والخروج، باستخدام تقنية «RFID» الخاصة بالاشتراكات والتي تتيح للأجهزة التعرف على المركبات من على بعد 5 أمتار وخصم قيمة الوقوف تلقائيا من الحساب، أربع أجهزة للدفع الذاتي، كاميرات مراقبة تغطي كامل أجزاء الجسر.

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