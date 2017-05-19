ضبط عمالة تحول منازل شعبية لمخازن فحم

ضبطت لجنة ثلاثية بالمدينة المنورة عمالة حولت مساكن شعبية وبدروم إلى مخازن للفحم وبيعه بالتجزئة، واتخذت العمالة من ثلاثة منازل شعبية وبدروم عمارة في حي شعبي «حي سكة الحديد» مخزنا لتوزيع الفحم على الزبائن بعد تجزئته وتعبئته في أكياس صغيرة.

وحسب صحيفة “الوطن” تابعت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى خمسة أشهر تحرك العمالة وإنزالهم أكياس الفحم من الموردين وتخزينها وإعادة بيعها بالتجزئة على المواطنين والعمالة من أمام بوابة المنازل، حيث قامت أول من أمس وبالتنسيق مع الشرطة والبلدية بمداهمة الموقع وضبط العمالة ونقل المخزون إلى مستودعات الوزارة.

ورصدت الزراعة ملاحظات على مواقع بيع الفحم بعد التضييق على سوق الحطب في المدينة باتخاذهم المنازل الشعبية مكانا لتوزيع الفحم وتجزئته وما تبع ذلك من خطأ تقوم به العمالة بالعمل داخل المنازل الشعبية واحتوائهم مصدرا من مصادر الحرائق والكوارث بتخزين كميات كبيرة من الفحم داخل منزل شعبي وسط حي سكني ومجاور لمحطة بنزين ومدرسة وفندق وكذلك إدارات حكومية هامة، وأعدت اللجنة الثلاثية محضرا بالواقعة وصادرت ما في المستودعات. من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس إبراهيم الحجيلي أن فرقة من الزراعة ممثلة في إدارة الموارد الطبيعية وبمشاركة من الشرطة وبلدية أحد داهموا أول من أمس 4 مستودعات للفحم داخل حي سكة الحديد حولتها العمالة إلى مقر لبيع الفحم على الزبائن بعد تجزئة الأكياس الكبيرة، تجاوز عددها ألف كيس كبير، وتوزيعها بأكياس بلاستيكية صغيرة لا تقل عن 900 كيس، حيث تم ضبط أربعة عمالة كانت تمارس التجزئة والبيع.