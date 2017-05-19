تنمية شخصية الأبناء

من هدية الآباء للأبناء لرقي الشخصية:

بُنَيَّ، اجتهد أن تكون لك شخصيةٌ مستقلة، وألا تكون ذيلًا ولا إمَّعة، واذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((لا يكن أحدكم إمَّعة)).

وكثير من الشباب إمَّعات، فلا تكن منهم، وإني أحب أن تكون لك حرية تناضل بها عن رأيك، ولكن احذر أن تكون مجادلًا تحب أن تغلِب، لا بل اجتهدْ أن تسعى إلى الحق وتظفر به، وانظر إلى الإمام الشافعي: ما جادلني جاهل إلا غلَبني، إلخ.

وأعظم الشخصيات ألا يكون مع الهوى أو الشهوة أو رفقاء السوء إمَّعة، إن لم يعلمهم ويسعَ بهم للحق، فلا أقل من أن يعتزلهم، مع الأمل في هدايتهم، وإلا اعتزلهم اعتزالًا لا عودة بعده.

إذا اشترك اثنانِ فأكثر في صنيعة لك، فاجتهد أن تشكر كلًّا منهما على حدةٍ؛ لأن الغيرة تحمل كلًّا على أن يكون هو صاحب الصنيعة، وقد يحسد صاحبه، وأنت السبب، والسياسة الرشيدة أن تشكر كلًّا على حدةٍ؛ ليرى أثر النعمة على الجميل، وتأخذ من هذا أن الله واحد لا شريك له، وتتدبر قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: 22]، وتذكَّر قاتلي أبي جهل حتى قال صلى الله عليه وسلم: ((كلاكما قتله))، وتذكَّر: ((ارموا بني إسماعيل))، ثم قال: ((أنا معكم كلكم))، ويذكر هذا في التنافس والتسابق والغيرة المحمودة.

دعت أمُّ الزمخشري عليه بقطعِ رجلِه لَمَّا جذب رجل عصفور فقُطعت! انظر ج 4 ص247 من تفسير الكشاف في ترجمته، توفي 538، وهي ترجمة عظيمة، وفيها سلوى وعبرة وهمم عوالٍ.