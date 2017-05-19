“التعليم” تسمح للمدارس الأهلية باحتجاز وثائق تخرج الطلاب المتعثرين في السداد

أصدرت وزارة التعليم قراراً منحت بموجبه المدارس الأهلية حق حجز وثائق تخرج الطالب المتعثر في تسديد الرسوم الدراسية لحين السداد، مع إلزام المدرسة بوضع الطالب المتعثر في خانة “متعثر” على نظام “نور”.

وبينما اعتبرت الوزارة أن قرارها هو الحل الأمثل للقضية، أشارت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن إجمالي الرسوم المتعثرة يصل إلى 350 مليون ريال في 3200 مدرسة.

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد توعدت مدارس أهلية احتجزت وثائق طلاب متعثرين في سداد الرسوم، داعيةً ملاك المدارس للجوء إلى القضاء لتحصيل أموالهم، إلا أن هذه المدارس تمسكت بحكم قضائي سابق سمح لمدارس أهلية باحتجاز الوثائق لحين سداد الرسوم الدراسية، وطالبت الوزارة بمنحها أحقية احتجاز وثائق التخرج لحين السداد.