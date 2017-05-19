السيارات الكلاسيكية ترسم أيام الستينات في المملكة

رسمت الدرعية التاريخية اليوم أجواء المملكة العربية السعودية أيام الستينات من خلال معرض السيارات الكلاسيكية .

واستشعر زوار المعرض بإحساس هذا الزمن من خلال السيارات المركونة في زواياه البالغ عددها ( 200 ) سيارة كلاسيكية .

وتوقف زوار المعرض عند أقدم سيارة وهي من نوع ” لوكوموبيل ” التي استخدمها الرئيس الأمريكي هربرت كلارك في العشرينات وهو سياسي جمهوري شغل منصب الرئيس الـ 31 للولايات المتحدة من عام 1929 إلى عام 1933 .

وتوجد في جنبات المعرض سيارة نقل من نوع دوج باور واقن كانت تستخدم في التنقل لاستكشاف النفط في صحاري الربع الخالي من قبل شركة ارامكو ، وفي شرفات المعرض ستشاهد سيارة كمارو Camaro 1969 rs ، حيث تجديدها بالكامل على يد شاب سعودي أسمه عبد الإله العذيب ، بالإضافة إلى العديد من سيارات الستينات في مهرجان معرض السيارات الكلاسيكية بالدرعية .

وشمل المعرض مكاناً مخصصاً للأكل وشرحاً عن تاريخ هذه السيارات والحقبة الزمنية التي مرت بها .

يذكر أن المعرض يستمر 4 أيام حتى يوم الأثنين القادم ، ويبدأ من الرابعة مساءً وحتى الحادي عشر مساءً .

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