نائب أمير جازان يلتقي مدير شركة الكهرباء

‏‫استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير إدارة شركة الكهرباء السعودية بمنطقة جازان المهندس يحي بن جابر غزواني والوفد المرافق له من منسوبي الشركة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الغالية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان .

كما تسلم سموه خلال اللقاء تقريرا عن أبرز منجزات الشركة خلال الـ ١٦ عاما الماضية , مستمعا إلى عرض من المهندس الغزواني عن أبرز تلك المنجزات والتي منها تشغيل محطات الكدمي والمضايا والمدينة الاقتصادية والطبية وأبو السداد والمختارة وتوسعة محطة جيزان الشمالية وهي مشاريع هامة ساهمت في تحسين الخدمة ومواكبة التنمية التي تشهدها المنطقة , إلى جانب توصيل التيار لنحو ٢٠٠ ألف مشترك من ضمنهم ٧ آلاف منشأة حكومية وصناعية ساهمت في رسم النهضة الكبيرة التي شهدتها المنطقة ومن أهمها صوامع الغلال والمدينة الاقتصادية وجامعة جازان ومستشفى الأمير محمد بن ناصر والأسواق المركزية.

كما ساهمت الشركة مع إدارة الطرق في التنمية التي شهدتها مشاريع الطرق من خلال ترحيل شبكات كهرباء تتعارض مع تلك المشاريع بأطوال تجاوزت ٣٠٠ كيلومتر , إلى جانب اهتمام الشركة بالسلامة وتطبيق الأنظمة العالمية , واهتمامها بتوطين الوظائف والتي وصلت نسبتها إلى ٩٠ بالمائة , فضلا عن تطوير الخدمات الالكترونية .

وأثنى سمو نائب أمير جازان على جهود شركة الكهرباء ودورها الفاعل في التنمية وما تجده الإمارة من تعاون ملموس.

كما جرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تختص بالشركة السعودية للكهرباء وغيرها من المشروعات التي تقع في إطار عمل شركة الكهرباء وكافة استعدادات الشركة خلال الفترة الحالية وما تشهده المنطقة من تقلبات في الأحوال الجوية وتعامل الشركة معها وأبرز المستجدات واحتياجات المحافظات والمراكز بالمنطقة.

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