عاجل .قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخاً باليستياً

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت عند الساعة (8:45 ) من مساء هذا اليوم الجمعة 1438/8/23 هـ الموافق 2017/5/19 م صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات الحوثية فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين في السعودية، وقد تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار ولله الحمد.

وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع الإطلاق .

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