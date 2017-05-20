هيئة الرياضة مشيدة بمجهودات رجال الأمن.. أنتم الأبطال

رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بمناسبة رعايته الكريمة للمباراة النهائية لكأس الملك بين فريقي الأهلي والهلال وما حظي به الرياضيون من تشريف يمثل خير ختام للموسم الرياضي.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحفي عقب اتهاء المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين أن رعاية الوالد القائد لهذا الختام تجسيد حقيقي لاهتمام الحكومة الرشيدة بأبنائها وحرصها على دعمهم وتحفيزهم من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول لأعلى النجاحات في كافة المجالات ومن بينها المجال الرياضي ووجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشكر والتقدير لكل الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في إنجاح هذا الحدث والعمل على تنظيمه وإظهاره بهذا المظهر المتميز .مثنيا بصفة خاصة على دور القطاعات الأمنية في هذه المناسبة وكل المناسبات الوطنية و معربا عن اعتزازه بما يبذله جنودنا البواسل ورجال أمننا الأوفياء في كافة القطاعات العسكرية من بذل وعطاء وتضحية لخدمة هذا الوطن وحماية مقدراته وقدم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة التهنئة للفريقين لما قدماه من أداء مشرف وما ظهرا به من روح تنافسية عالية ومستوى متميز يليق بهذه الرعاية الكريمة وهذا الختام الكبير معتبرا التشرف بالسلام على راعي المباراة تتويجا للفريقين ولكل الرياضيين .