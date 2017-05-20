بالصور: حفل تكريم وتوديع طلاب الصف السادس بمجمع ابن سينا الابتدائي بصبيا

على شرف رئيس التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم صبيا الأستاذ يحيى بن شوعي أبو عله وحضور المشرف التربوي الأستاذ علي بن حسين ضمد أقام مجمع ابن سينا الابتدائي بصبيا يوم الخميس 22_8_1438 هـ حفل تكريم وتوديع طلاب الصف السادس الابتدائي بمشاركة أولياء الأمور وجميع منسوبي المدرسة وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني والقرآن الكريم بعدها كلمة المرشد الطلابي الحسن محمد أبو طالب ثم كلمة خريجي الصف السادس قدمها عنهم الطالب عبد الله علي طيري

بعدها كلمة رئيس التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا الأستاذ يحيي أبوعله الذي بارك لأبنائه الطلاب وآسرهم فرحة تخرجهم من المرحلة الابتدائية وانتقالهم للمرحلة المتوسطة متمنيآ لهم التوفيق في حياتهم العلمية القادمة

بعدها تم توزيع الشهادات والهدايا والورود و شكر قائد المجمع عبد الفتاح النعمي رئيس التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا وجميع الضيوف على الحضور والمشاركة وتمنى للطلاب دوام التفوق.